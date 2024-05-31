В Ленобласти задержали пытавшихся незаконно попасть в Финляндию иностранцев

В Ленинградской области задержаны пятеро иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию.

Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, пишет 78.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе с Россией.