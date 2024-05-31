В Ленобласти задержали пытавшихся незаконно попасть в Финляндию иностранцев
В Ленинградской области задержаны пятеро иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию.
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, пишет 78.ru.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе с Россией.
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