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В Ленобласти задержали пытавшихся незаконно попасть в Финляндию иностранцев

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В Ленинградской области задержаны пятеро иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию.
В Ленобласти задержали пытавшихся незаконно попасть в Финляндию иностранцев
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, пишет 78.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе с Россией.

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