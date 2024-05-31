Кемеровскую студентку наградили за помощь в задержании преступника

Студентку из Кемеровской области Маргариту Казакову наградили за помощь в задержании преступника.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл 18 января 2024 года в Кировском районе Кемерова. Казакова гуляла со своим молодым человеком и заметила плачущую девочку, шедшую за мужчиной.

«Молодые люди подошли к малышке. На вопрос, что случилось, девочка рассказала, что возвращалась домой после учёбы. К ней подошёл незнакомый мужчина и попросил телефон позвонить, а взяв его в руки, стал уходить, пригрозив расправой. Молодой человек побежал за незнакомцем, чтобы не дать ему уйти. А девушка осталась со школьницей и стала её успокаивать. Увидев проезжавший мимо полицейский автомобиль, Маргарита обратилась к сотрудникам за помощью», — рассказали в полиции.

Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он неоднократно судим, также находился в федеральном розыске.

Церемонию награждения почётными грамотами МВД России представителей молодого поколения россиян глава ведомства Владимир Колокольцев провёл в преддверии Дня защиты детей.

Ранее сообщалось, что сотрудников челябинского горнолыжного курорта наградили за спасение ребёнка.