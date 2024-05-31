Психолог Клименко: причиной ночных кошмаров могут быть проблемы и стресс

Клинический психолог Екатерина Клименко рассказала, что ночные кошмары и тревожные образы могут посещать человека, в частности, из-за неразрешённых проблем.

Пугающие сновидения могут быть вызваны посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), поделилась специалист в разговоре с газетой «Известия».

Также они могут возникать вследствие навязчивых мыслей, неразрешённых проблем (развод, увольнение с работы, проблемы со здоровьем), глубинных травм, страха и тревоги, объяснила Клименко.

Кроме того, такие сны могут посещать эмоционально восприимчивых людей со слишком развитым воображением.

Существуют и другие причины.

«Известно, что приём препаратов, нейрохимические изменения, психологические трудности и даже физические проблемы могут повышать активность мозга во время сна, что приводит к негативно окрашенным переживаниям и кошмарам», — добавила Клименко.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.