Финэксперт Иванова рассказала о способах получить возмещение за ремонт квартиры

Финансовый эксперт, основательница международной образовательной платформы DEFIN Наталия Иванова заявила, что расходы на ремонт квартиры можно возместить за счёт налогового вычета за её приобретение.

«Вернуть получится 13% от стоимости отделочных материалов и работ. Но есть условия. Квартира должна находиться в новостройке и быть приобретённой у застройщика», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, в договоре на покупку недвижимости должно быть указано, что она приобретена с черновой отделкой либо в тот момент, когда ещё не было завершено строительство дома.

«Вот на какие работы точно можно получить вычет: разработка проектно-сметной документации на проведение отделочных работ; расходы на покупку отделочных материалов; расходы на работы, связанные с отделкой жилья», — сказала финэксперт.

Ранее коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров рассказал, какова разница в цене между квартирами с ремонтом и без как на первичном, так и на вторичном рынке.