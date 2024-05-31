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Финэксперт Иванова рассказала о способах получить возмещение за ремонт квартиры

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Финансовый эксперт, основательница международной образовательной платформы DEFIN Наталия Иванова заявила, что расходы на ремонт квартиры можно возместить за счёт налогового вычета за её приобретение.

«Вернуть получится 13% от стоимости отделочных материалов и работ. Но есть условия. Квартира должна находиться в новостройке и быть приобретённой у застройщика», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, в договоре на покупку недвижимости должно быть указано, что она приобретена с черновой отделкой либо в тот момент, когда ещё не было завершено строительство дома.

«Вот на какие работы точно можно получить вычет: разработка проектно-сметной документации на проведение отделочных работ; расходы на покупку отделочных материалов; расходы на работы, связанные с отделкой жилья», — сказала финэксперт.

Ранее коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров рассказал, какова разница в цене между квартирами с ремонтом и без как на первичном, так и на вторичном рынке.

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