Набережную Ижевского пруда отремонтируют к 2030 году

Набережную Ижевского пруда полностью отремонтируют к 2030 году, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Задача — до 2030 года набережная Ижевского пруда полностью была отремонтирована. И старая часть, которая уже функционирует, но пришла в упадок. И новые два проекта, один из которых мы начинаем в этом году. К 2030 году должны всё завершить», — сказал Бречалов.

В этом году власти планируют отремонтировать участок от спуска от монумента «Дружбы народов» в сторону устья Подборенки.

Ранее сообщалось, что в Ижевске откроют туристско-информационный центр.