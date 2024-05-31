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Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области

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Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области. Врио губернатора региона назначен Вячеслав Федорищев.
Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию. Назначить Федорищева Вячеслава Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области», — говорится в документе.

Ранее Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

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