Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
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Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию. Назначить Федорищева Вячеслава Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области», — говорится в документе.
Ранее Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.