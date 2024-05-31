Нового главу ХМАО изберут в единый день голосования

Дума Ханты-Мансийского автономного округа изберёт нового главу региона 8 сентября 2024 года, в единый день голосования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат областного парламента.

«Срок полномочий губернатора — пять лет, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября», — заявил начальник государственно-правового управления думы ХМАО Кирилл Дмитриев.

По его словам, процедура выборов не изменилась.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и о назначении Руслана Кухарука врио главы региона.