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Нового главу ХМАО изберут в единый день голосования

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Дума Ханты-Мансийского автономного округа изберёт нового главу региона 8 сентября 2024 года, в единый день голосования.
Нового главу ХМАО изберут в единый день голосования
  • © РИА Новости / Александр Юрьев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат областного парламента.

«Срок полномочий губернатора — пять лет, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября», — заявил начальник государственно-правового управления думы ХМАО Кирилл Дмитриев.

По его словам, процедура выборов не изменилась.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и о назначении Руслана Кухарука врио главы региона.

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