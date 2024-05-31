Нового главу ХМАО изберут в единый день голосования
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат областного парламента.
«Срок полномочий губернатора — пять лет, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября», — заявил начальник государственно-правового управления думы ХМАО Кирилл Дмитриев.
По его словам, процедура выборов не изменилась.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и о назначении Руслана Кухарука врио главы региона.