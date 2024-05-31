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Почти половина родителей готовы отдать ребёнка на летнюю подработку

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По данным нового исследования, 40% родителей готовы отдать ребёнка на летнюю подработку.

Об этом, как сообщает газета «Известия», говорится в исследовании аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Как говорится в материале, 43% опрошенных родителей, у которых есть дети от 14 до 16 лет, поощряют их подработку. По их словам, это лучший способ научить ребёнка основам грамотного распоряжения деньгами.

34% опрошенных заявили, что подработка на школьных каникулах поможет ребёнку сформировать успешную бизнес-карьеру в молодом возрасте, а 14% уверены, что любая работа благотворно влияет на развитие социальных навыков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 2 тыс. школьников устроились на летнюю подработку.

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