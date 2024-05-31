В Москве благоустроят территорию у досугового центра в Медведкове

В Москве благоустроят территорию вблизи будущего культурно-досугового центра «Полярный» в Медведкове Северо-Восточного административного округа.

Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Общественное пространство появится рядом с центром, который возводят на месте одноимённого кинотеатра на Полярной улице, 9.

Специалисты создадут там зоны для воркаута, детские площадки, оборудуют места для занятий стритболом и настольным теннисом, а также многофункциональное спортивное поле с беговой дорожкой.

Кроме того, там появятся фитнес-станция, спорткафе и зона отдыха под навесом.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.