В Москве благоустроят территорию у досугового центра в Медведкове
Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.
Общественное пространство появится рядом с центром, который возводят на месте одноимённого кинотеатра на Полярной улице, 9.
Специалисты создадут там зоны для воркаута, детские площадки, оборудуют места для занятий стритболом и настольным теннисом, а также многофункциональное спортивное поле с беговой дорожкой.
Кроме того, там появятся фитнес-станция, спорткафе и зона отдыха под навесом.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.