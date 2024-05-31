Россияне рассказали, сколько часов в день проводят со своими детьми

Новое исследование показало, что большинство российских родителей проводят со своими детьми не менее трёх часов в будни и свыше пяти — по выходным.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «СберМаркетинга».

Более пяти часов ежедневно, включая будни, стараются проводить с детьми 27% принявших участие в опросе, от трёх до пяти часов — 48%, а ещё 25% уделяют детям менее двух часов в день.

Больше времени в будние дни с детьми проводят матери — 69% женщин уделяют ребёнку от четырёх и более часов. Среди мужчин такой ответ дали 45% опрошенных. В выходные это время проводят с детьми 90% женщин и 80% мужчин.

Чаще всего родители вместе с детьми гуляют, смотрят фильмы, ходят в кафе и в гости. При этом с отцами дети чаще занимаются спортом и ездят на дачу.

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