Песков: большинство сотрудников администрации Путина не курят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что курильщики в Кремле остались в меньшинстве.

«Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство не курят. Не курит и президент. Остаются и те, кто всё-таки подвержен этой зависимости. Мы относимся к ним с пониманием. Место, где покурить, всегда можно найти, хотя не так легко, потому что курение запрещено», — заявил пресс-секретарь.

Он также напомнил, что бросил курить в 2008 году. После этого его «ещё несколько лет тянуло».

«Очень сложная борьба с этой зависимостью», — подчеркнул Песков.

31 мая во всём мире проводится международная акция по борьбе с курением.