Большинство семей с детьми учитывают наличие школ и детсадов при выборе жилья

Специалисты опросили российские семьи с детьми и выяснили, какие критерии играют для них существенную роль при выборе жилья. Большинство респондентов (92%) отметили наличие муниципальных детсадов и школ поблизости от ЖК.

Помимо этого, родители высоко ценят благоустроенность территории ЖК (85%) и безопасность (81%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Regions Development.

Также для семейных россиян важно удобное транспортное сообщение (77%), наличие рекреационных зон (спортивных площадок, молодёжных центров; 74%) и парковочного места за разумную стоимость (72%).

Кроме прочего, 67% семей с детьми хотели бы жить в чистой экологической среде, поэтому при выборе жилья учитывают наличие поблизости промышленных объектов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».