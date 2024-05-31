RT в Telegram
Подпишись

Большинство семей с детьми учитывают наличие школ и детсадов при выборе жилья

Короткая ссылка
Специалисты опросили российские семьи с детьми и выяснили, какие критерии играют для них существенную роль при выборе жилья. Большинство респондентов (92%) отметили наличие муниципальных детсадов и школ поблизости от ЖК.

Помимо этого, родители высоко ценят благоустроенность территории ЖК (85%) и безопасность (81%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Regions Development.

Также для семейных россиян важно удобное транспортное сообщение (77%), наличие рекреационных зон (спортивных площадок, молодёжных центров; 74%) и парковочного места за разумную стоимость (72%).

Кроме прочего, 67% семей с детьми хотели бы жить в чистой экологической среде, поэтому при выборе жилья учитывают наличие поблизости промышленных объектов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить