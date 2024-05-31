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В Подмосковье отремонтировали более 600 систем пожаротушения

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В Подмосковье отремонтировали более 600 систем пожаротушения с начала года.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Ремонт систем проводили управляющие компании под руководством Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, поддерживать в исправном состоянии системы пожаротушения — задача как собственников жилья, так и управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что МЧС готово увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности и проектирование АСП.

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