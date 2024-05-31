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Приложением «Моя Москва» воспользовались более 11,5 миллиона раз

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Приложением «Моя Москва» воспользовались более 11,5 млн раз с начала 2024 года, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«В прошлом году среднемесячная аудитория составляла около миллиона пользователей, а с начала этого года выросла до 1,2 млн. С момента запуска в 2019 году его скачали больше 6,6 млн человек, а за 2024-й — почти 630 тыс.», — сказала Сергунина.

С помощью сервиса можно оплачивать счета, записаться к врачу, записаться к ветеринару, посмотреть оценки ребёнка и многое другое.

Ранее сообщалось, что в обновлённой версии мобильного приложения подмосковного портала «Добродел» появилась новая опция — модуль «Народный инспектор».

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