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В Лефортове завершается строительство новой школы

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В Лефортове заканчивают строительство третьего этажа новой школы, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«В школе оборудуют кабинеты основ и принципов программирования, иностранного языка, а также лабораторно-исследовательские комплексы для естественно-научных дисциплин», — сказал Загрутдинов.

Площадь школы составит 18 тыс. кв. м, а всего в здании будет четыре этажа.

Также для учеников будут предусмотрены кабинет робототехники, медиатека с зонами для индивидуальных и групповых занятий и зал для мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили более 180 школ по индивидуальным проектам.

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