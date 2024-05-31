Почти 1200 школьников будут обучаться в колледжах Москвы по целевым программам

Почти 1,2 тыс. школьников в новом учебном году начнут обучение в колледжах Москвы по целевому направлению в отрасли авиастроения при содействии государственной корпорации «Ростех».

Об этом пишет сайт mos.ru.

Абитуриенты смогут выбрать одну из 13 программ: «Техническое обслуживание авиационных двигателей», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Технология производства изделий из полимерных композитов», «Сварочное производство» и др.

Промышленность столицы развивается колоссальными темпами, а предприятиям требуется всё больше квалифицированных специалистов, отметила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

По её словам, прошедшим обучение будет гарантировано трудоустройство на крупнейших предприятиях авиастроительного комплекса.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с НСН рассказала, что число выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, стало в три раза больше по итогам 2023 года.