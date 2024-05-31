«Техноград» запускает три вебинара о карьере в цифровой индустрии
Об этом пишет сайт mos.ru.
Слушателям расскажут о перспективных профессиях и помогут определиться с направлением.
Первый курс посвящён созданию цифровых продуктов, второй — теме продуктовых исследований. В рамках третьего курса специалисты расскажут о профессии no-code-разработчика.
Курсы бесплатные, однако для участия потребуется регистрация.
Ранее сообщалось, что московский инновационно-образовательный комплекс «Техноград» в июне запускает 15 новых программ дополнительного образования по ИТ-направлению.