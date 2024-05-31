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«Техноград» запускает три вебинара о карьере в цифровой индустрии

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает три новых образовательных онлайн-курса по теме построения карьеры в ИТ-сфере.

Об этом пишет сайт mos.ru.

Слушателям расскажут о перспективных профессиях и помогут определиться с направлением.

Первый курс посвящён созданию цифровых продуктов, второй — теме продуктовых исследований. В рамках третьего курса специалисты расскажут о профессии no-code-разработчика.

Курсы бесплатные, однако для участия потребуется регистрация.

Ранее сообщалось, что московский инновационно-образовательный комплекс «Техноград» в июне запускает 15 новых программ дополнительного образования по ИТ-направлению.

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