«Техноград» запускает три вебинара о карьере в цифровой индустрии

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает три новых образовательных онлайн-курса по теме построения карьеры в ИТ-сфере.

Об этом пишет сайт mos.ru.

Слушателям расскажут о перспективных профессиях и помогут определиться с направлением.

Первый курс посвящён созданию цифровых продуктов, второй — теме продуктовых исследований. В рамках третьего курса специалисты расскажут о профессии no-code-разработчика.

Курсы бесплатные, однако для участия потребуется регистрация.

Ранее сообщалось, что московский инновационно-образовательный комплекс «Техноград» в июне запускает 15 новых программ дополнительного образования по ИТ-направлению.