Мать-героиня Ольга Кравцова рассказала о впечатлениях от беседы с Путиным
«Разговор с президентом надолго останется в моей памяти. Беседа выдалась свободной и открытой. Мы сумели задать Владимиру Путину все интересовавшие нас вопросы», — поделилась она в беседе с газетой «Взгляд».
Кравцова заявила, что демографическую обстановку в стране надо улучшать, продвигать позитивный образ многодетных родителей. Также она обратила внимание, что для многодетных семей важна поддержка государства.
Ольга Кравцова и её муж Евгений, который также принимал участие во встрече, живут в Сосновом Бору Ленинградской области и воспитывают 18 детей, от 2000-го до 2022 года рождения.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что многодетных семей в России должно быть как можно больше.