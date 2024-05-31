Мать-героиня Ольга Кравцова рассказала о впечатлениях от беседы с Путиным

Мать-героиня Ольга Кравцова поделилась впечатлениями от разговора с президентом Владимиром Путиным, который встретился по видеосвязи с семьями награждённых орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

«Разговор с президентом надолго останется в моей памяти. Беседа выдалась свободной и открытой. Мы сумели задать Владимиру Путину все интересовавшие нас вопросы», — поделилась она в беседе с газетой «Взгляд».

Кравцова заявила, что демографическую обстановку в стране надо улучшать, продвигать позитивный образ многодетных родителей. Также она обратила внимание, что для многодетных семей важна поддержка государства.

Ольга Кравцова и её муж Евгений, который также принимал участие во встрече, живут в Сосновом Бору Ленинградской области и воспитывают 18 детей, от 2000-го до 2022 года рождения.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что многодетных семей в России должно быть как можно больше.