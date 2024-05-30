Полмиллиона россиян участвовали в опросах проекта «Россия — страна возможностей»
Об этом информирует Life.ru.
На базе платформы провели более 70 исследований, чтобы выяснить отношение россиян к обучению, карьере, наставничеству, стажировкам, а также узнать, с какими сложностями они сталкивались на своём профессиональном пути.
В опросах платформы приняли участие порядка 560 тыс. человек, пишет газета «Взгляд».
Отмечается, что результаты исследований позволяют платформе корректировать текущие образовательные программы проектов и конкурсов.
Ранее сообщалось, что порядка 88% молодых россиян, принявших участие в новом исследовании, хотели бы открыть собственное дело.