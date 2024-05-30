Полмиллиона россиян участвовали в опросах проекта «Россия — страна возможностей»

В пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей» сообщили, что в исследованиях проекта за шесть лет приняли участие более полумиллиона человек.

Об этом информирует Life.ru.

На базе платформы провели более 70 исследований, чтобы выяснить отношение россиян к обучению, карьере, наставничеству, стажировкам, а также узнать, с какими сложностями они сталкивались на своём профессиональном пути.

В опросах платформы приняли участие порядка 560 тыс. человек, пишет газета «Взгляд».

Отмечается, что результаты исследований позволяют платформе корректировать текущие образовательные программы проектов и конкурсов.

Ранее сообщалось, что порядка 88% молодых россиян, принявших участие в новом исследовании, хотели бы открыть собственное дело.