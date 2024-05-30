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В московском прокате «Велобайк» увеличилось число велосипедов

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в городе увеличилось количество велосипедов городского проката «Велобайк».

В настоящее время в столице доступно более 7 тыс. электровелосипедов, в том числе 3 тыс. улучшенных моделей 2.0, а также свыше 4 тыс. механических велосипедов, пишет сайт mos.ru.

«Для удобства пользователей действуют выгодные предложения, например бесплатные поездки по карте «Тройка» и карте москвича для обучающихся, а также работает подписка «МультиТранспорт», — отметил Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.

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