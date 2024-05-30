В 41% российских компаний стали чаще брать на работу людей старшего возраста

В ходе недавнего исследования выяснилось, что за последние три года 41% российских работодателей стали чаще брать на работу соискателей в возрасте 40+, причём половина из них — представители малого и среднего бизнеса.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

Так, сразу 52% небольших (со штатом до 100 человек) и 44% крупных компаний (со штатом свыше тысячи человек) чаще стали трудоустраивать кандидатов старшей возрастной группы.

Реже нанимать людей старшего возраста в последние три года стали лишь 7% компаний.

Среди работодателей усиливается конкуренция за людей, а эйджизм постепенно начинает отступать, компании вынуждены менять модель работы и отказываться от стереотипов, прокомментировала директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.