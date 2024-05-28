Психолог Светлая рассказала выпускникам о системе уровней мышления

Коуч и психолог Эстер Светлая рассказала выпускникам о системе уровней мышления, которую в середине ХХ века вывели журналист Игорь Акимов и доктор психологических наук, профессор Виктор Клименко.

В беседе с 360.ru эксперт отметила, что на первом уровне мышление осуществляется в рамках концепции выживания, на втором — в рамках концепции преодоления, на третьем — в рамках концепции признания.

«Следующая, четвёртая ступень мышления — ученичество. На этом этапе человек задумывается о своём предназначении, начинает рассматривать все ситуации как урок», — заявила Светлая.

По её словам, определять свой уровень мышления выпускник должен не только для себя, но и для окружения, поскольку от уровня мышления зависит потенциал.

«У каждого есть возможность сделать осознанный выбор и идти дальше по пути развития своего мышления», — добавила она.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.