RT в Telegram
Подпишись

Психолог Светлая рассказала выпускникам о системе уровней мышления

Короткая ссылка
Коуч и психолог Эстер Светлая рассказала выпускникам о системе уровней мышления, которую в середине ХХ века вывели журналист Игорь Акимов и доктор психологических наук, профессор Виктор Клименко.

В беседе с 360.ru эксперт отметила, что на первом уровне мышление осуществляется в рамках концепции выживания, на втором — в рамках концепции преодоления, на третьем — в рамках концепции признания.

«Следующая, четвёртая ступень мышления — ученичество. На этом этапе человек задумывается о своём предназначении, начинает рассматривать все ситуации как урок», — заявила Светлая.

По её словам, определять свой уровень мышления выпускник должен не только для себя, но и для окружения, поскольку от уровня мышления зависит потенциал.

«У каждого есть возможность сделать осознанный выбор и идти дальше по пути развития своего мышления», — добавила она.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить