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Аналитик Ульянов посоветовал менять важные интернет-пароли раз в год

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рекомендовал раз в год менять важные интернет-пароли.

«Слишком часто это делать не нужно. Если человек еженедельно или ежемесячно будет менять пароли, то он, скорее всего, просто устанет этим заниматься и будет записывать новые комбинации на лежащей у монитора бумажке или в файлике, а это небезопасно само по себе», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, для важных аккаунтов достаточно ежегодной смены пароля.

Также Ульянов не рекомендовал сохранять пароли в браузере, так как при доступе злоумышленника к браузеру ему станут известны эти данные.

«Лучше всё-таки вводить пароли вручную и запоминать их», — заключил эксперт.

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