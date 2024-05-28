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Аграрии Ставрополья получили 2 млрд рублей господдержки с начала года

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В Ставропольском крае с начала 2024 года аграрии региона получили 2 млрд рублей господдержки.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Всего на эти цели выделено 5,9 млрд рублей.

Средства можно потратить на развитие своего хозяйства или на страхование урожая.

Исполнение мер поддержки курирует региональное Министерство сельского хозяйства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал выпуск сельскохозяйственного оборудования важнейшим направлением промышленности для региона и России.

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