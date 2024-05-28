В Подмосковье отремонтировали 17 тысяч домов с 2014 года

В Московской области с 2014 года капитально отремонтировали более 17 тыс. домов.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на регионального министра ЖКХ Антона Велиховского.

Как отметил чиновник, за данный период также заменили 13 тыс. лифтов и привели в порядок 10 тыс. крыш и 4 тыс. фасадов.

Представители управления технического надзора капитального ремонта принимают участие в приёмке работ, а также осуществляют строительный контроль на объектах, где капитальный ремонт выполняют региональные министерства и ведомства.

Ранее сообщалось, что в Московской области обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца 2024 года.