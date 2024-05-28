В Подмосковье отремонтировали 17 тысяч домов с 2014 года
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на регионального министра ЖКХ Антона Велиховского.
Как отметил чиновник, за данный период также заменили 13 тыс. лифтов и привели в порядок 10 тыс. крыш и 4 тыс. фасадов.
Представители управления технического надзора капитального ремонта принимают участие в приёмке работ, а также осуществляют строительный контроль на объектах, где капитальный ремонт выполняют региональные министерства и ведомства.
Ранее сообщалось, что в Московской области обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца 2024 года.