На Ямал приедут более 20 педагогов в рамках программы «Земский учитель»

В Департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о переезде в регион 24 педагогов в рамках программы «Земский учитель».

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на ведомство.

«Учителя со всей России ещё могут успеть попробовать трудоустроиться в школы Ямала. Для этого им необходимо до 21 июня отправить документы и подать заявку на официальном сайте проекта», — заявила главный специалист отдела общего и профессионального образования ведомства Елена Гевкан.

Она также отметила, что экспертные школьные комиссии выберут лучших претендентов в начале июля.

Всего в ЯНАО в 2024 году по программе открыты 32 квоты.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко рассказал о строительстве и реновации школ в регионе.