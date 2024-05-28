RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье благоустроят более 470 «народных троп»

Короткая ссылка
В 46 округах Подмосковья благоустроят более 470 «народных троп», сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, асфальтобетонная смесь и катки для приведения в порядок протоптанных жителями региона маршрутов уже закуплены.

Он добавил, что благоустройство затронет 46 км троп, при этом уже завершены работы на 121 пешеходной тропе.

Ранее сообщалось, что более 2,5 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить