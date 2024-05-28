В Подмосковье благоустроят более 470 «народных троп»

В 46 округах Подмосковья благоустроят более 470 «народных троп», сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, асфальтобетонная смесь и катки для приведения в порядок протоптанных жителями региона маршрутов уже закуплены.

Он добавил, что благоустройство затронет 46 км троп, при этом уже завершены работы на 121 пешеходной тропе.

Ранее сообщалось, что более 2,5 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю.