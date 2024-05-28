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В две больницы Кузбасса поставили медоборудование на 170 млн рублей

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В два медицинских учреждения Кемеровской области поставили новое оборудование общей стоимостью 170 млн рублей в рамках масштабной комплексной модернизации поликлиник и больниц.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации регионального правительства.

Так, в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского полностью обновили центральное стерилизационное отделение.

На модернизацию подразделения больницы из областного бюджета направили 150,4 млн рублей: 10,4 млн рублей — на ремонт, 140 млн рублей — на оборудование.

Кроме того, в Кузбасском клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре имени И.Ф. Копыловой установили цифровой эндоскопический комплекс.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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