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Делегация из Узбекистана посетила индустриальный парк Есипово в Солнечногорске

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Делегация из Узбекистана посетила индустриальный парк Есипово в Солнечногорске, рассказали в администрации города.

Об этом сообщает РИАМО.

«Коллег из Узбекистана интересуют инвестиционные возможности Подмосковья, а также внешнеэкономическое сотрудничество с нашим регионом», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В администрации подчеркнули, что сейчас строится четвёртая очередь производственно-складского комплекса в индустриальном парке, где предприниматели смогут взять в аренду помещения площадью от 550 до 5000 кв. м.

Ранее НИКИ детства Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном.

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