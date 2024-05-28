Специалист Губанов: в некоторых сферах летом ожидается рост зарплат

Директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов рассказал, что в некоторых сферах летом этого года ожидается рост средних зарплатных предложений.

Это связано с сезонной занятостью и активизацией определённых сфер деятельности, объяснил он в беседе с Life.ru.

Прежде всего, это касается курьерской доставки.

«Только за последний месяц новым специалистам стали предлагать сумму на 13% больше, чем в марте 2024 года (79 643 рубля)», — сообщил эксперт.

Также, по словам Губанова, умеренные темпы роста в течение месяца демонстрируют средние зарплатные предложения в сферах производства, сырья и сельского хозяйства (+3%), строительства (+3%), транспорта и логистики (+3%).

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.