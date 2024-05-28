RT в Telegram
Подпишись

Специалист Губанов: в некоторых сферах летом ожидается рост зарплат

Короткая ссылка
Директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов рассказал, что в некоторых сферах летом этого года ожидается рост средних зарплатных предложений.

Это связано с сезонной занятостью и активизацией определённых сфер деятельности, объяснил он в беседе с Life.ru.      

Прежде всего, это касается курьерской доставки.

«Только за последний месяц новым специалистам стали предлагать сумму на 13% больше, чем в марте 2024 года (79 643 рубля)», — сообщил эксперт.

Также, по словам Губанова, умеренные темпы роста в течение месяца демонстрируют средние зарплатные предложения в сферах производства, сырья и сельского хозяйства (+3%), строительства (+3%), транспорта и логистики (+3%).

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить