Гид Шустров рассказал об обязательной аттестации для горных проводников
Данные об инструкторах-проводниках будут внесены в единый федеральный реестр, отметил он в интервью телеканалу «Звезда».
Изменения коснутся работы инструкторов-проводников, которые организуют отдых на лыжах и сноубордах на неподготовленных трассах, а также занимаются альпинизмом и горным туризмом.
Согласно новым правилам, необходимо будет доказать свою квалификацию тем, чья работа непосредственно связана с жизнью и безопасностью туристов.
Первую аттестацию Ассоциация горных гидов России проведёт уже в конце июня, добавил Шустров.
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