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Гид Шустров рассказал об обязательной аттестации для горных проводников

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Президент Ассоциации горных гидов России Алексей Шустров рассказал, что в соответствии с новыми правилами все инструкторы-проводники должны проходить аттестацию. Горным гидам необходимо аттестоваться не позднее 1 октября 2026 года.

Данные об инструкторах-проводниках будут внесены в единый федеральный реестр, отметил он в интервью телеканалу «Звезда».

Изменения коснутся работы инструкторов-проводников, которые организуют отдых на лыжах и сноубордах на неподготовленных трассах, а также занимаются альпинизмом и горным туризмом.

Согласно новым правилам, необходимо будет доказать свою квалификацию тем, чья работа непосредственно связана с жизнью и безопасностью туристов.

Первую аттестацию Ассоциация горных гидов России проведёт уже в конце июня, добавил Шустров.

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