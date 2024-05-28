В Москве провели капремонт в 92 домах с балюстрадами

В Москве отреставрировали 92 жилых дома с балюстрадами в рамках масштабной программы капитального ремонта.

Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Один из таких домов располагается по адресу проспект Мира, дом 71, строение 1. Это жилое восьмиэтажное здание было построено в 1938 году по индивидуальному проекту архитекторов В.И. Минкова и П.А. Нестерова в стиле советского неоклассицизма. Дом отремонтировали в 2021 году.

В 2022 году специалисты провели ремонт в другом восьмиэтажном здании — на Воронцовской улице (дом 27/35, строение 1), построенном в 1939 году. Это дом с окнами разной формы, где первые два этажа выделены рустовкой, а фасад украшен пилястрами.

Ещё одно строение было отремонтировано в 2023 году. В разноуровневом доме на Дмитровском шоссе (дом 5, корпус 1), построенном в 1941 году в постконструктивистском стиле, восстановили стену с декоративными элементами.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.