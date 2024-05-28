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В Пермском крае проверяют сообщения о школьнике, который избивает детей кастетом

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Прокуратура в Пермском крае начала проверку информации о четверокласснике, который избивает детей кастетом.

Об этом сообщает URA.RU.

По данным прокуратуры, организована проверка по информации о нанесении травм несовершеннолетнему мальчику в посёлке Юго-Камский.

В ведомстве уточнили, что «будет дана оценка действиям (бездействию) субъектов системы профилактики, а также законным представителям несовершеннолетнего и иным лицам по принятию мер, направленных на недопущение антиобщественных действий».

Ранее сообщалось, что в Губкинском будут судить воспитателя за издевательства над детьми.

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