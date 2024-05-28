Глава РЖД Белозёров анонсировал третий этап модернизации БАМа

Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что начинается третий этап модернизации на Байкало-Амурской магистрали. Он затронет участок протяжённостью около 3 тыс. км, включая дублёры тоннелей и мостов.

«И это будут не просто рельсы, а высокотехнологичная современная инженерная инфраструктура, а также дублёры самого длинного в России Северомуйского тоннеля, самого высокогорного Кодарского, самого восточного Кузнецовского и моста через Амур — самого длинного на магистрали», — поделился Белозёров в беседе с сайтом kp.ru.

В РЖД также отметили, что работы будут выполнены в сжатые сроки, при этом некоторые элементы, построенные ещё в советские годы, предстоит полностью переделывать с учётом новых конструкций поездов, а также климатических изменений.

Ранее сообщалось, что на Восточном полигоне ОАО «РЖД» состоялось открытие вторых путей на перегоне Дюанка — Токи по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.