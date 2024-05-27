Врач Зубова рассказала о причинах появления сосудистых звёздочек

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова назвала причины появления сосудистых звёздочек.

У женщин, людей с лишним весом, а также у тех, кто подолгу сидит или стоит, выше риск развития сосудистой сетки на ногах, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Также риск сосудистых звёздочек увеличивается у людей, которые получали солнечные ожоги, и у пациентов с варикозным расширением вен. Но зачастую сосудистая сетка — это только косметический дефект, менее 25% людей с такими звёздочками действительно имеют проблемы с сосудами», — сказала врач.

По словам Зубовой, иногда разросшиеся капилляры являются побочным эффектом от приёма лекарств, влияющих на свёртываемость крови, стероидных кремов и мазей, гормональных средств.

«Препараты, которые используют для коррекции артериального давления, также могут оказывать подобный эффект», — заключила эксперт.

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