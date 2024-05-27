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Нижний Новгород присоединился к акции «Помогать — это модно»

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Нижний Новгород в числе многих других городов России присоединился к акции «Помогать — это модно».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

«Помогать не просто важно — это необходимо. Прежде всего, когда речь идёт об особенных ребятишках. Подумайте, как много в их жизни трудностей, с которыми мы даже не сталкиваемся. Как много им недоступно. Каждый из нас может внести свой вклад, сделать их жизнь чуточку ярче, радостнее, полнее», — сказал исполнительный директор Ассоциации волонтёрских центров Кирилл Антонов.

Акция пройдёт в Москве, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ижевске, Воронеже, Калининграде и других городах.

В настоящее время, по данным Росстата, в России волонтёрством занимаются более 12 млн человек.

Ранее сообщалось, что 20 мая в Екатеринбурге и 23 мая в Москве открылись Ресурсные центры Волонтёрской программы Всемирных игр дружбы.

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