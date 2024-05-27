В Москве почти завершили монтаж светильников на станции метро «Новаторская»

На платформенной части станции «Новаторская» Троицкой линии метро установили 90% светильников.

Об этом пишет НСН.

Всего на станции будет установлено более 300 энергоэффективных светильников и 142 световые панели для потолка, рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Помимо этого, вдоль кассовых залов двух подземных вестибюлей станции смонтируют светодиодные линейные светильники длиной 757 м, а ещё 205 осветительных приборов поместят в пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что на станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена установили более трети колец эскалаторного тоннеля во втором вестибюле.