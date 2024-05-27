Карту отключения горячей воды представили в Подмосковье

Карту отключения горячей воды опубликовали в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Об этом сообщает «Радио 1».

Чтобы узнать, когда будет отключена горячая вода, на сайте сервиса надо ввести свой адрес, там можно подписаться на бот в Telegram, где будут приходить уведомления об отключении.

Как уточнили в материале, в этом же боте можно найти контакты УК, ресурсоснабжающей организации, а также отправить обращение в администрацию городского округа.

На сайте интерактивной карты также можно получить ответы на вопросы для чего отключают горячую воду, надо ли платить за неё во время отключения и др.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали 140 километров дорог с начала года.