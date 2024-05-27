Карту отключения горячей воды представили в Подмосковье
Об этом сообщает «Радио 1».
Чтобы узнать, когда будет отключена горячая вода, на сайте сервиса надо ввести свой адрес, там можно подписаться на бот в Telegram, где будут приходить уведомления об отключении.
Как уточнили в материале, в этом же боте можно найти контакты УК, ресурсоснабжающей организации, а также отправить обращение в администрацию городского округа.
На сайте интерактивной карты также можно получить ответы на вопросы для чего отключают горячую воду, надо ли платить за неё во время отключения и др.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали 140 километров дорог с начала года.