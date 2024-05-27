Больнице имени Алексеева в Москве исполнилось 130 лет
Об этом, как сообщает сайт kp.ru, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«С момента открытия именно здесь были реализованы самые передовые подходы в организации психиатрической помощи, сформированы максимально комфортные условия и обстановка для лечения», — сказала она.
Сейчас больница является одним из ведущих центров психиатрической помощи в стране.
Ранее сообщалось, что в больнице Челябинска нейросеть помогает выявлять рак у женщин.