RT в Telegram
Подпишись

Больнице имени Алексеева в Москве исполнилось 130 лет

Короткая ссылка
Крупнейшая в России психиатрическая клиническая больница №1 имени Н.А. Алексеева отмечает 130-летие.

Об этом, как сообщает сайт kp.ru, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С момента открытия именно здесь были реализованы самые передовые подходы в организации психиатрической помощи, сформированы максимально комфортные условия и обстановка для лечения», — сказала она.

Сейчас больница является одним из ведущих центров психиатрической помощи в стране.

Ранее сообщалось, что в больнице Челябинска нейросеть помогает выявлять рак у женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить