Больнице имени Алексеева в Москве исполнилось 130 лет

Крупнейшая в России психиатрическая клиническая больница №1 имени Н.А. Алексеева отмечает 130-летие.

Об этом, как сообщает сайт kp.ru, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С момента открытия именно здесь были реализованы самые передовые подходы в организации психиатрической помощи, сформированы максимально комфортные условия и обстановка для лечения», — сказала она.

Сейчас больница является одним из ведущих центров психиатрической помощи в стране.

Ранее сообщалось, что в больнице Челябинска нейросеть помогает выявлять рак у женщин.