Врач Кашух посоветовала положить в дачную аптечку сорбенты

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как собрать аптечку для первой помощи на даче.

Прежде всего, в ней должны быть обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также антисептики, бинт и пластырь на случай травм, поделилась она в разговоре с Life.ru.

Лето — пора кишечных инфекций, напомнила Кашух.

«Поэтому в аптечке обязательно должны быть сорбенты, которые помогают вывести токсины, и регидратирующие средства, которые предотвращают обезвоживание», — напомнила врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.