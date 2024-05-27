СК Кузбасса проверит информацию о высадке ребёнка из автобуса на трассе

Следственный комитет Кемеровской области инициировал доследственную проверку по факту высадки ребёнка из автобуса на трассе.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне в СМИ распространилась информация, что водитель автобуса Междуреченск — Новокузнецк высадил девочку на трассе, так как у неё не оказалось наличных денег для оплаты проезда, а от безналичной оплаты он отказался.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление достоверности изложенной в СМИ информации, прокомментировали в следственном ведомстве.

Ранее прокуратура Челябинска привлекла к административной ответственности кондуктора, который в мороз высадил ребёнка из трамвая.