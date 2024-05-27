СК Кузбасса проверит информацию о высадке ребёнка из автобуса на трассе
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Накануне в СМИ распространилась информация, что водитель автобуса Междуреченск — Новокузнецк высадил девочку на трассе, так как у неё не оказалось наличных денег для оплаты проезда, а от безналичной оплаты он отказался.
Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление достоверности изложенной в СМИ информации, прокомментировали в следственном ведомстве.
Ранее прокуратура Челябинска привлекла к административной ответственности кондуктора, который в мороз высадил ребёнка из трамвая.