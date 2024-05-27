Строительство научного кампуса МГТУ имени Баумана планируют завершить в июне

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что общая готовность научного кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Басманном районе столицы составляет 90%.

Об этом пишет Информационный центр правительства Москвы.

«Всего в состав научного кампуса входят 14 объектов. Восемь из них площадью почти 105 тыс. кв. м уже введены в эксплуатацию», — уточнил вице-мэр.

По его словам, в настоящее время идут работы по возведению пяти зданий Центрального кластера и Квантум-парка. Завершить строительство планируется в июне этого года.

Кроме того, благоустройство прилегающей территории выполнено на 70%, добавил Ефимов.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для студентов МГТУ им. Баумана построили новый многофункциональный комплекс из двух корпусов — «Стрела» и «Спектр».