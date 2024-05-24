В Москве фестиваль детской безопасности пройдёт 25 мая

В Москве состоится фестиваль детской безопасности. Его проведут в парке «Красная Пресня» в субботу, 25 мая.

Мероприятие приурочено к Международному дню пропавших детей и юбилею фонда «Поиск пропавших детей», сообщает сайт mos.ru.

Провести фестиваль помогут специалисты ресурсного центра «Мосволонтёр». В парке для всех желающих будет открыт шатёр организации, где гостям расскажут о работе волонтёров в сфере общественной безопасности, а также проведут интерактивные мероприятия по направлениям добровольческой деятельности, тематические мастер-классы и квесты.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о новом литературном фестивале «Про речь», который состоится 25 мая в усадьбе «Мураново».