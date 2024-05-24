В Москве отремонтировали три дома в стиле неоклассицизма

В центральном округе Москвы капитально отремонтировали три дома в неоклассическом стиле.

Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Один из таких домов находит в Басманном районе по адресу: Казарменный переулок, дом 10, строение 1. В 2023 году специалисты отремонтировали фасад здания со сложной пластикой и декоративными элементами по специально разработанному проекту, восстановив архитектурные элементы и лепной декор.

Также привели в порядок дом в Пресненском районе по адресу: Сытинский тупик, дом 1, строение 4. В четырёхэтажном жилом здании 1899 года постройки отремонтировали фасад, подъезды и заменили систему электроснабжения.

Ещё одно отремонтированное здание располагается в Замоскворечье. Это дом с пилястрами и кронштейнами на Новокузнецкой улице (дом 4/12, строения 2) в шесть этажей, построенный в 1938 году по проекту архитектора Зиновия Розенфельда в стиле советского неоклассицизма.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют и отреставрируют дом артистов Государственного академического Большого театра России в Брюсовом переулке Пресненского района.