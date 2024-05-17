Криминалист Родич рассказала о признаках поддельных купюр
- РИА Новости
«При рассмотрении подлинной и фальшивой купюр в первую очередь мы видим различия по качеству и цвету фоновых изображений с лицевой и оборотной сторон денежных билетов. В подлинной купюре более насыщенный и яркий цвет», — заявила она в беседе с sovainfo.ru.
По её словам, в поддельной купюре можно также увидеть расслоение бумаги, поскольку она состоит из двух склеенных между собой листов.
Как отметила Родич, подлинная купюра более гладкая.
«Защитная нить — она должна быть цельной, но в подделке мы можем немного подцепить и увидеть расслоение бумаги вокруг нити», — уточнила эксперт.
Ранее сообщалось, что количество поддельных российских банкнот и монет в 2023 году сократилось почти в два раза.