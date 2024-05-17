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Криминалист Родич рассказала о признаках поддельных купюр

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Эксперт отдела криминалистических экспертиз, учётов и осмотров места происшествий Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области Яна Родич рассказала, как определить поддельные купюры.
Криминалист Родич рассказала о признаках поддельных купюр
  • РИА Новости

«При рассмотрении подлинной и фальшивой купюр в первую очередь мы видим различия по качеству и цвету фоновых изображений с лицевой и оборотной сторон денежных билетов. В подлинной купюре более насыщенный и яркий цвет», — заявила она в беседе с sovainfo.ru.

По её словам, в поддельной купюре можно также увидеть расслоение бумаги, поскольку она состоит из двух склеенных между собой листов.

Как отметила Родич, подлинная купюра более гладкая.

«Защитная нить — она должна быть цельной, но в подделке мы можем немного подцепить и увидеть расслоение бумаги вокруг нити», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что количество поддельных российских банкнот и монет в 2023 году сократилось почти в два раза.

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