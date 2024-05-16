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В Миассе задержали подозреваемого в убийстве молодого человека на стадионе

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В Миассе задержали мужчину, который подозревается в убийстве молодого человека на стадионе.
В Миассе задержали подозреваемого в убийстве молодого человека на стадионе
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в управлении СК России по Челябинской области.

«Вечером 14 мая на стадионе Миасса между двумя компаниями местных жителей произошёл конфликт. В ходе него обвиняемый произвёл выстрел из ружья в юношу, после чего скрылся. Во взаимодействии следователей СК России, оперативников региональных управлений МВД и ФСБ преступление раскрыто, лицо, совершившее преступление, задержано», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве человека. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следствие настаивает на аресте.

Ранее сообщалось, что в Челябинске прокуратура проверит публикацию про падение бетонной плиты с крыши школы.

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