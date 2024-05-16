Почти половина россиян выбирают работу исходя из местоположения офиса

Почти половина россиян выбирают работу, ориентируясь на местоположение офиса.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в опросе Level Group.

47% опрошенных россиян выбирают работу с учётом местоположения офиса, при этом 32% оценивают транспортную доступность офиса.

39% отметили важность стабильной мобильной связи и интернета. 18% опрошенных, в свою очередь, отметили, что в бизнес-центре должен быть широкий спектр услуг: спа-салоны, парикмахерские и медицинские клиники.

Ранее россияне рассказали, какой сезон считают наиболее подходящим для смены работы.