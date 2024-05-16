RT в Telegram
Подпишись

Почти половина россиян выбирают работу исходя из местоположения офиса

Короткая ссылка
Почти половина россиян выбирают работу, ориентируясь на местоположение офиса.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в опросе Level Group.

47% опрошенных россиян выбирают работу с учётом местоположения офиса, при этом 32% оценивают транспортную доступность офиса.

39% отметили важность стабильной мобильной связи и интернета. 18% опрошенных, в свою очередь, отметили, что в бизнес-центре должен быть широкий спектр услуг: спа-салоны, парикмахерские и медицинские клиники.

Ранее россияне рассказали, какой сезон считают наиболее подходящим для смены работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить