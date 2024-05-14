Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой, они обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей.

Об этом сообщает volga.news.

Ольга Гальцова представила доклад о своей деятельности в 2023 году.

«Здесь не только обращения, жалобы, но и выводы, предложения. Мы с вами всегда очень внимательно обсуждаем доклад, а потом целый ряд решений, которые предлагаются, вместе воплощаем в жизнь», — сказал Азаров.

Гальцова отметила, что всего по итогам прошлого года в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 5770 обращений, что меньше, чем в 2022 году. Также, по её словам, есть улучшения в работе по предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее сообщили, что в Самаре 22 мая пройдёт форум «Мой бизнес 63».