Азаров провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области
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Об этом сообщает volga.news.
Ольга Гальцова представила доклад о своей деятельности в 2023 году.
«Здесь не только обращения, жалобы, но и выводы, предложения. Мы с вами всегда очень внимательно обсуждаем доклад, а потом целый ряд решений, которые предлагаются, вместе воплощаем в жизнь», — сказал Азаров.
Гальцова отметила, что всего по итогам прошлого года в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 5770 обращений, что меньше, чем в 2022 году. Также, по её словам, есть улучшения в работе по предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей.
Ранее сообщили, что в Самаре 22 мая пройдёт форум «Мой бизнес 63».