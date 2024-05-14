ФОК в СЗАО Москвы будет достроен в 2025 году

В Северо-Западном округе Москвы возобновят строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с подземным гаражом-стоянкой.

Об этом сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Возведение объекта на улице Барышиха, 25, начали в 2003 году.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Сергея Лёвкина, строительство завершили в 2013 году, «однако выданные Комитетом государственного строительного надзора города Москвы замечания не устранили, объект не был введён в эксплуатацию».

В настоящее время ведётся корректировка проектной документации. Планируется, что объект достроят в I квартале 2025 года, добавил глава ведомства.

Ранее НСН сообщала, что Москва реализует на торгах два дополнительных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ТиНАО.