Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдёт в Челябинске 19 мая

Уличный беговой полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в Челябинске 19 мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

«Участникам на выбор предоставлено четыре дистанции на 1, 5, 10 и 21,1 км», — рассказали в пресс-службе.

Соревнование начнётся с арены «Трактор» и пройдёт по улице Университетской Набережной до улицы Северо-Крымской.

Ранее сообщалось, что движение «Здоровое Отечество» при поддержке выставки «Россия» организует 25 мая на ВДНХ спортивный парад-шествие, приуроченный к 105-летию с момента его первого проведения.